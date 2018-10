Autoknacker in Buxtehude

tk. Buxtehude. Ein Autoknacker hat in der Nacht zu Dienstag in Buxtehude mindestens fünf Fahrzeuge aufgebrochen. Sowohl in der Findorffstraße als auch in Heitmannshausen wurden Autos gewaltsam geöffnet. Der Täter erbeutet einen Rucksack sowie diverse Papiere.

Hinweise an die Polizei unter 04161 - 647115.