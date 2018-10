Betrunkener randaliert und greift Polizei sowie Rettungsdienst an

tk. Horneburg. Ein renitenter und stark alkoholisierter Mann (31) hat in der Nacht zu Samstag in Horneburg Polizei und Rettungskräfte in Atem gehalten und durch seine brutalen Attacken teils auch verletzt.

Der 31-Jährige war in eine Schlägerei verwickelt gewesen. Dabei wurde er verletzt. Sein Bruder hatte daraufhin einen Rettungswagen an die Adresse des Mannes geschickt. Der Horneburger wollte sich aber nicht helfen lassen und wurde immer aggressiver. Die Besatzungen von zwei Streifenwagen wurden zu Hilfe gerufen. Die Situation beruhigte sich wieder.

Als die Beamten den Einsatzort verlassen hatten, eskalierte die Situation jedoch. Der 31-Jährige griff zu einem Küchenmesser und bedrohte die Rettungskräfte, die sich in ihrem Fahrzeug in Sicherheit bringen mussten. Der Angreifer verschanzte sich in seiner Wohnung.

Polizeikräften aus Stade und Buxtehude gelang es schließlich, in die Wohnung einzudringen. Der Horneburger wollte die Beamten mit einem Messer angreifen und wurde mit Pfefferspary zu Boden gebracht und gefesselt.

Der Mann randalierte aber weiterhin. Er verletzte eine Polizistin durch einen Tritt ins Gesicht. Der Randalierer wurde mit Polizeibegleitung ins Krankenhaus nach Stade gebracht. Um ihn überhaupt behandeln zu können, musste er ruhiggestellt werden.

In seiner Wohnung wurde von den Beamten ein verbotenes Elektroschockgerät sichergestellt. Gegen den 31-Jährigen laufen jetzt mehrere Ermittlungsverfahren.