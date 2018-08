Bützflether Tennisplätze von Randalierern geflutet

tk. Bützfleth. Vollkommen sinnlose Randale: Unbekannte sind am Sonntag in Bützfleth auf das Gelände des Sprtbereichs an der Straße "Am Schwimmbad" eingedrungen. Sie haben vier Wasserhähne der Beregnungsanlage aufgedreht und zusätzlich vier Schläuche zerschnitten. Dadurch wurden die Tennisplätze mit einer großen Wassermenge geflutet. Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei mehr als 2.000 Euro.