Dreister Einmietbetrüger entwendet mehrere Tausend Euro

tk. Freiburg. Die Polizei sucht einen besonders dreisten Dieb und Einmietbetrüger. Der Unbekannte hatte als "Herr Klein" ein privates Zimmer in Freiburg an der Straße Kurzenende reserviert. Er reiste am Dienstag mit einem grünen Kleinwagen mit "WF"-Kennzeichen (Wolfenbüttel) an. Die Vermieterin verließ anschließend ihre Pension, um einkaufen zu gehen. Als sie wiederkam waren Mann samt Auto verschwunden.

Am nächsten Morgen wurde die Frau stutzig, denn der Gast ließ sich immer noch nicht blicken. Sie schaute nach: das Zimmer war unbenutzt. Während ihrer Abwesenheit hatte der Kriminelle das Haus durchsucht und mehrere Tausend Euro in einer Geldkasette gefunden und mitgenommen.

Hinweise an die Polizei unter 04779 - 8008.