Einbrecher stehlen in Buxtehude E-Zigaretten

tk. Buxtehude. Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in Buxtehude in ein Geschäft für E-Zigaretten an der Bahnhofstraße eingedrungen. Die Täter erbeuteten die Kasse mit Geld, ein Laptop sowie E-Zigaretten. Der Schaden liegt nach Angaben der Polizei bei mehr als 1.000 Euro.

Hinweise: Tel. 04161 - 647115.