Einbruch in Gartenmarkt in Himmelpforten

tk. Himmelpforten. Mehrere Zehntausend Euro Schaden haben Einbrecher zwischen Donnerstag und Freitag in einem Gartenmarkt in Himmelpforten an der Mühlenstraße angerichtet. Sie entwendeten hochwertige Geräte und Werkzeuge. Nach ersten Ermittlungen hat der Beutezug mehr als eine Stunde gedauert.

Hinweise: Tel. 04144 - 616670.