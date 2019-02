Einbruch in McDonald's-Filiale in Buxtehude

ab. Buxtehude. Ob diese Einbrecher Hunger hatten? In der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 4 Uhr stiegen bislang Unbekannte in die McDonald's-Filia in Buxtehude in der Straße Lüneburger Schanze ein. Im Inneren versuchten der oder die Täter dann eine Wand mit einem Winkelschleifer aufzuflexen.



Anscheinend wurden sie dabei gestört, denn sie flüchteten ohne Beute vom Tatort. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.



Zeugen melden sich beim Buxtehuder Polizeikommissariat unter Tel. 04161 - 647115.