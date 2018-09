Einschleichdiebe scheitern in Harsefeld

tk. Harsefeld. Trickdiebe haben am Freitag versucht, eine Seniorin in Harsefeld (76) um ihr Hab und Gut zu bringen.

Gegen 11 Uhr klingelte eine unbekannte Frau an der Haustür der alten Dame und erkundigte sich nach der Adresse eines angeblich zum Verkauf stehenden Hauses. Die Täterin lenkte die 76-Jährige ab und ein Komplize schlich sich ins Haus. Die Harsefelderin bemerkte das aber und forderte den Mann auf, sofort zu gehen. Das kriminelle Duo machte sich ohne Beute aus dem Staub.

Die Frau soll 40 bis 45 Jahre alt und ungefähr 1,60 Meter groß sein. Sie hat braune oder blonde Harre in Schulterlänge. Ihr Auftreten war höflich und sie sprach Hochdeutsch. Der Komplize hat dunkle Haare und war dunkel gekleidet.

Hinweise: 04164 - 909590.