Falscher Polizist ruft an: "Kommissar Berger" ist ein dreister Betrüger

tk. Landkreis. Falsche Polizisten haben am vergangenen Freitag in Buxtehude und Fredenbeck angerufen. Sie fragten nach Geld oder Wertgegenständen. In einem Fall war diese dreiste Masche erfolgreich. Ein "Kommissar Berger" brachte einen der Angerufenen aus Buxtehude dazu, einem Komplizen mehrere Tausend Euro zu übergeben.

Stades Polizeisprecher Rainer Bohmbach warnt erneut ausdrücklich vor dieser Masche. Wichtig: Mit Computerprogrammen können die Ganoven die Rufnummer der örtlichen Polizei oder den Notruf 112 aufs Display der Angerufenen einspielen . Die richtige Nummer ist daher kein Garant für die echte Polizei.

Die Beamtinnen und Beamten würden am Telefon nie nach Geld oder Wertsachen fragen. Sie fordern niemals die Übergaben von Geld oder anderen Werten. Eine ähnliche Masche werde auch mit falschen Staatsanwälten oder Mitarbeitern von Banken durchgezogen, so die Polizei.

Rainer Bohmbach rät: "Bleiben Sie misstrauisch und lassen Sie sich nie unter Druck setzen." Im Zweifelsfall immer die Rücksprache mit der "echten" Polizei suchen oder gleich den Notruf wählen. Außerdem könne jeder beantragen, aus Telefonverzeichnissen gelöscht zu werden. Damit werde es den Betrügern schwerer gemacht. Zudem ruft Polizeisprecher Bohmbach dazu auf, Senioren über diese Form der dreisten Abzocke zu informieren, denn meist seien ältere Menschen von den Betrügereien betroffen.