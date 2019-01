Feuerwehrmann wurde bei Einsatz angegriffen

jb. Buxtehude. Schon wieder hat ein randalierender Gewalttäter Einsatzkräfte attackiert: Die Buxtehuder Feuerwehr wurde am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr alarmiert Zwischen den Bahngleisen in Höhe der Sachsenbergstraße hatten Passanten ein Feuer entdeckt, das durch die Einsatzkräfte schnell gelöscht werden konnte.

Noch während des Einsatzes provozierte ein unbeteiligter Mann die Feuerwehrleute, indem er um ein Fahrzeug herumsprang. Nach der Aufforderung, sich von dem Fahrzeug zu entfernen und dem freundlichem Hinweis, nicht in den fließenden Verkehr zu geraten, packte er plötzlich einen Feuerwehrmann am Kragen, schubste und beleidigte ihn. Als daraufhin die Polizei gerufen wurde, flüchtete der Unbekannte zunächstm wurde aber schnell gefasst.

Die Polizei sucht Zeugen unter ( 04161-647115