Firmenfahrzeug zum Transport der Beute gestohlen

tk. Beckdorf. Einbrecher sind bereits in der Nacht zu Freitag in der vergangenen Woche auf das Gelände einer Baufirma in Beckdorf am Kiesweg eingedrungen. Um ihre Beute, Werkzeug und Maschinen, abzutransportieren, klauten sie auch gleich ein Firmenfahrzeug.

Der Mercedes Sprinter wurde erst einige Tage später, am vergangenen Dienstag, in einem Maisfeld in der Nähe von Apensen gefunden.

Hinweise: 04161 - 647115.