Gasgeruch im Alten Land

tk. Altes Land. Im Alten Land roch es am frühen Mittwochmorgen plötzlich intensiv nach Gas. Der Gasgeruch breitete sich bis Stade aus. Polizei und Feuerwehr konnten aber schnell Entwarnung geben. Auslöser für den Gasgeruch war eine Raffinerie in Harburg. Nach einer Störung ist dort die Abfackelung außer Betrieb, sodass sich die laut Polizei ungiftigen Stoffe in die Luft verflüchtigen.