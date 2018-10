Gefährliche Körperverletzung in Buxtehude - Zeugen gesucht

ab. Buxtehude. Nach einem gewaltätigen Übergriff mit gefährlicher Körperverletzung am frühen Samstagmorgen in Buxtehude sucht die Polizei jetzt Zeugen. Ein 24-jähriger Passant war gegen 4.40 Uhr alleine im "Hosaeusweg" unterwegs, Dort sei er von mindestens einer männlichen Person festgehalten worden. Eine weitere habe ihm unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf geschlagen, woraufhin er zu Boden ging. Vermutlich kam danach zu weiteren körperlichen Angriffen, an die sich das Opfer jedoch nicht erinnern könne. Die Täter hätten sich dann in Richtung des Schwimmbades entfernt.

Der Buxtehuder erlitt schwere Verletzungen und wurde vor Ort durch Rettungskräfte behandelt.

Die Polizei sucht Zeugen, bitte melden unter Tel. 04161-6470 beim Polizeikommissariat Buxtehude.