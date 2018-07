Großbrand vernichtet in Neukloster zwei Autowerkstätten

Gegen 1.20 Uhr wurde die Leitstelle alarmiert. Als die Ortswehren Hedendorf und Neukloster sowie die beiden Züge der Buxtehuder Feuerwehr am Unglücksort eintrafen, brannte das Anwesen bereits lichterloh.Die Freiwilligen konnten - trotz ihres schnellen Einsatzes - die beiden Werkstätten nicht mehr retten. Sie ließen das Gebäude kontrolliert niederbrennen und verhinderten, dass die Flammen auf benachbarte Häuser übergriffen.Verletzt wurde bei dem Unglück niemand. Feuerwehr und Polizei schätzen den Schaden auf rund 500.000 Euro.Wie es zu dem Unglück kam, steht derzeit noch nicht fest. Die Brandermittler der Polizei werden die Ruine in den kommenden Tagen untersuchen.Der Einsatz dauerte bis in die Morgenstunden. Die Jorker Straße wurde gesperrt.Hinweise von Zeugen unter 04161 - 647115.