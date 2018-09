Hundehalter in Stade aufgepasst: Fleischstücke mit Angelhaken präpariert

tk. Stade. Hundehalter aufgepasst: In Stade ist ein Tierhasser unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, sind am Sonntagvormittag am Rand des Teiches am Sachsenviertel (Udonenstraße) Fleischstücke gefunden worden, die mit Angelhaken präpariert waren.

Ein Anwohner hatte beim Spazierengehen eine Schnur bemerkt, die quer über den Fußweg gespannt war. Ein Ende war an einem Schild befestigt, am anderen Ende hingen die Fleischstücke samt Angelhaken.

Die Polizei ermittelt und rät allen Hundehaltern zur Vorsicht.

Hinweise: 04141 - 102215.