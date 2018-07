Jugendliche Randalierer verwüsten in Stade ein Haus

tk. Stade. Jugendliche Einbrecher haben in einem unbewohnten Haus einen Schaden von mehreren Hunderttausend Euro angerichtet. Nach bisherigen Ermittlungen haben Zeugen Jugendliche zwischen Dienstag, 17. Juli, und Samstag, 21. Juli, in dem Haus in Stade Am Burggraben gesehen. Sie hatten aber keinen Verdacht geschöpft. Nachbarn hatten die Polizei schließlich doch alarmiert, weil Wasser an den Außenwänden entlang lief.

Die Unbekannten hatten Wasserhähne aufgedreht, Rauchmelder, Türen und Heizungen herausgerissen, Müll, Lebensmittelreste sowie leere Flaschen hinterlassen.

Zeugenhinweise an die Polizei in Stade, ( 04141 - 102215.