"Keine Gefahrenlage": Polizeigroßeinsatz an der Grundschule Buxtehude Altkloster sorgt für Verunsicherung

tk. Buxtehude. Große Verunsicherung bei Eltern, die ihr Kind an der Grundschule in Altkloster haben: Schwer bewaffnete Polizisten und Beamte mit Polizeihunden haben am Dienstagmittag das Schulgelände abgesperrt. Laut ersten Informationen der Polizei habe "ein Missverständnis" zu diesen Großeinsatz geführt. Offenbar sei von einer Bedrohungslage ausgegangen worden, die es faktisch nicht gegeben habe.

Eine "Fehlinterpretation" eines Gesprächs zwischen einer Mutter und einem Mitarbeiter der Schule auf dem Schulhof habe dazu geführt, das dieser Großeinsatz ausgelöst worden sei.

Dass es bis in die späten Abendstunden keine konkreten Informationen gegeben habe, wurde von vielen Eltern in Buxtehuder Facebook-Gruppen kritisiert. Sie kündigten an, ihr Kind am Mittwoch nicht zur Schule zu schicken.

Laut Polizeisprecher Rainer Bohmbach "bestand und besteht" keine Gefahr.

Das WOCHENBLATT berichtet weiter. Im Laufe des heutigen Mittwochs will die Polizei den Großeinsatz detaillierter erklären.