Lkw rammt in Buxtehude Taxi

tk. Buxtehude. Ein Taxi und ein Lkw sind am Mittwochabend auf der B73 in Höhe des Bahnübergangs zwischen Buxtehude und Neukloster zusammengestoßen.

Der Taxifahrer (49) wollte nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen. Der nachfolgende Lkw fuhr auf das Taxi auf. Der Taxifahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Weil sich der Unfall gegen 23.30 Uhr ereignete, sorgte die Vollsperrung der B73 nur für leichte Verkehrsbehinderungen.