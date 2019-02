Mitglieder einer Ladendieb-Bande in Buxtehude festgenommen

ab. Buxtehude. In der Buxtehuder Marktkauf-Filiale in der Bahnhofstraße gingen dem dortigen Ladendetektiv und einigen Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes gegen 17.30 Uhr Ladendiebe ins Netz.



Eine Gruppe von sechs bis sieben männlichen Tätern hielten sich gut eineinhalb Stunden im Marktkauf auf und füllten ihre Einkaufskörbe mit Spirituosen im Wert von mehreren Hundert Euro. Mit den gefüllten Körben suchten sie sich eine wenig einsehbare Ecke im Geschäft, die auch von den Videokameras nur wenig erfasst wird. Der Ladendetektiv und Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes konnten beobachten, wie die Gruppe die Flaschen in Taschen und Rucksäcken deponierte.



Als die Gruppe versuchte, beim Bezahlen eines geringwertigen Artikels die Kasse zu passieren, schnappten der Ladendetektiv und der Sicherheitsdienst zu.Zwei bis drei Personen konnten flüchten, vier Männer wurden bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.



Bei den Tätern handelt es sich um georgische Staatsbürger im Alter zwischen 23 und 35 Jahren. Sie wurden vorläufig festgenommen, die Ermittlungen dauern an.