Polizei kontrolliert landwirtschaftliche Fahrzeuge mit erschreckenden Ergebnissen

In zwei Fällen hatten die Fahrer aus Polen nicht den entsprechenden Führerschein, wie er in Deutschland notwendig ist. Sechs Fahrzeuge waren überladen - teilweise um mehr als 14 Prozent. Dabei handelte es sich häufig um Gülleanhänger. In zwei Traktoren, die für Lohnunternehmen auf der Straße waren, fehlten die Fahrtenschreiber. Außerdem stellten die Beamten in einigen Fällen kaputte Reifen, nicht funktionsfähige Beleuchtung oder mangelhafte Bremsanlagen fest.Angesichts der vielen Beanstandungen kündigt die Polizei an: Die Kontrollen gehen weiter.