Polizei nimmt 22-Jährigen in Buxtehude fest

ab. Stade. Ein Spezialeinsatzkommando und Einsatzkräfte der Buxtehuder Polizei haben am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr einen 22-jährigen Mann in seiner Wohnung in der Drosselgasse in Buxtehude festgenommen. Gegen den Mann liegt laut Polizei ein Untersuchungshaftbefehl wegen eines Drogendeliktes vor. Da mit Widerstand bei der Festnahme zu rechnen war, wurden die Buxtehuder Beamten von Spezialeinsatzkräften unterstützt. Die Ermittlungen dauern an.