Polizei nimmt mutmaßlichen Einbrecher in Stade fest

tk. Stade. Nicht weit kam ein mutmaßlicher Einbrecher (22), der am Mittwochabend in das Büro einer Beratungsstelle in Stade eingedrungen war. Der junge Mann hatte ein Laptop und ein Handy gestohlen.Der 22-Jährige geriet schnell in Verdacht, weil er der Polizei bestens bekannt ist.

Noch am Abend wurde seine Wohnung durchsucht. Die Beute wurde sichergestellt. Der Täter kam vorerst in Polizeigewahrsam. Er wurde am Donnerstagabend wegen fehlender Haftgründe aber wieder entlassen. Gegen den Mann wird weiter ermittelt. Gut möglich, dass für weitere Einbrüche verantwortlich ist.