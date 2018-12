Reetdachhaus in Buxtehude-Daensen brennt nieder

Für die 100 Kräfte war es ein aufwändiger Einsatz. Von der Drehleiter aus mussten Teile des Reetdaches abgenommen werden, um an alle Brandnester zu kommen. Mit einem Bagger wurden Teile des ausgebrannten Gebäudes eingerissen, um wirklich alle Glutnester zu löschen.Bis in die Nacht war die Feuerwehr im Einsatz. Am frühen Morgen rückte sie erneut aus, um den erneut aufkeimenden Brand zu ersticken.Die Nebengebäude der Gaststätte wurden gerettet. Das gesamte Hauptgebäude, rund 300 Quadratmeter groß, brannte aber komplett nieder. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 200.000 Euro. Wie es zu dem Unglück kam, steht noch nicht fest.Zeugenhinweise unter Tel. 04161 - 647115.