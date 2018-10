Tötungsdelikt in Himmelpforten: Verdächtiger jetzt in U-Haft

tk. Himmelpforten. Jetzt sitzt der Verdächtige doch in Untersuchungshaft: Aufgrund der Ermittlungsergebnisse wurden gegen einen Mann (31) aus Himmelpforten ein Haftbefehl beantragt. Ihm wird vorgeworfen, am Mittwoch der vergangenen Woche seine Mitbewohnerin (58) in Himmelpforten getötet zu haben (das WOCHENBLATT berichtete).

Der Mann war sofort ins Visier der Polizei geraten. Er kam aber vorerst wieder auf freien Fuß. Jetzt sprechen die Fakten eindeutig gegen ihm, so dass der 31-Jährige in U-Haft kam. Wie und warum es zu der Tat kam, wird noch ermittelt.