Toter in Buxtehuder Este entdeckt

Ein lebloser Körper in der Este gegenüber des Heidebades in Buxtehude wurde den Einsatzkräften der Polizei und der Feuerwehr am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr gemeldet. Bei dem Toten handelt es sich um einen Mann. Weitere Angaben konnte die Polizei bis zum Redaktionsschluss nicht machen.