Transporter-Fahrer (22) stirbt auf der K62 zwischen Engelschoff und Neuland

Der junge Mann kam auf gerader Strecke aus bisher ungeklärten Gründen auf der Dorfstraße in Richtung Neuland von der Fahrbahn ab. Der VW LT-Transporter prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum.Der 22-Jährige wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt. 40 Feuerwehrkräfte aus mehreren Ortswehren rückten an, um ihn aus dem Wrack zu befreien. Zwei Notärzte und die Besatzungen von zwei Rettungswagen kämpften vergeblich um das Leben des jungen Mannes. Er starb aber noch an der Unfallstelle.Die 17-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. Sie kam ins Stader Elbe Klinikum.Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben: 04144 - 616670.