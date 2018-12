Transporterfahrer demoliert Bahnschranken in Dollern

tk. Dollern. Ein zunächst Unbekannter hat am frühen Donnerstagmorgen die Bahnschranken in Dollern demoliert. Er fuhr einfach weiter, obwohl die Schranken bereits heruntergelassen wurden. Die Folgen waren fatal: Alle Züge mussten vor dem Bahnübergang stoppen, damit die Schranken mit einem Schlüssel heruntergelassen werden konnten. Zudem musste die Polizei den Verkehr regeln, weil die Ampeln auf Dauerrot standen.

Anderthalb Stunden nach dem Unfall meldete sich ein Transporterfahrer (33) bei der Polizei in Buxtehude und gab zu, der Unfallverursacher zu sein.

Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei rund 10.000 Euro.