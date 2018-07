Unbekannte zünden in Horneburg Gelbe Säcke an

tk. Horneburg. Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag Gelbe Säcke in Horneburg an der Straße Mühlenkamp erst umgepackt und anschließend angezündet. Durch das Feuer wurde ein Auto stark beschädigt. Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben rund 8.000 Euro.

Ein Nachbar hatte einen lauten Knall gehört und sofort mit einem Feuerlöscher den Brand bekämpft. Die Feuerwehr musste nur noch Nachlöscharbeiten verrichten. Durch das schnelle Eingreifen des Anwohners wurde verhindert, dass sich der Band auf das ganze Auto und die Garage ausbreitete.

Zeugenhinweise: 04163 - 826490