Unfallflucht: Unbekannter fährt Longboard-Fahrer an

tk. Stade. Ein Jugendlicher (15) war am Dienstagabend gegen 20.20 Uhr mit seinem Longboard auf dem "Heidtbecker Damm" in Stade unterwegs. Der Fahrer eines schwarzen VW Passat übersah beim Verlassen des Kreisverkehrs den 15-Jährigen und fuhr ihn an. Der Mann habe kurz angehalten und sich nach dem Wohlbefinden des Jugendlichen erkundigt. Dann sei der Unbekannte weitergefahren. Der Longboard-Pilot erlitt Schürfwunden und eine Knöchelverletzung.

Hinweise an die Polizei: 04141 - 102215.