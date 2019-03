Aktion des Lionsclubs Franziska von Oldershausen : Diese Ostereier sind Sammlerstücke

Sie sind inzwischen begehrte Sammlerstücke und werden schon auf Ebay zu Liebhaberpreisen gehandelt: die Ostereier, die der Buxtehuder Lionsclub Franziska von Oldershausen bereits im siebten Jahr für den guten Zweck verkauft. Und wie zuvor: Es warten viele tolle Preise auf die Käufer der kleinen Kunstwerke mit Has'- und Igelmotiv, die wieder von Ilka Brüggmann gestaltet worden sind.Die beiden Lions-Damen Nora Sielbeck und Tanja van der Vorst freuen sich darüber, dass ihre Aktion in Buxtehude eine lieb gewordene Tradition geworden ist und andernorts bereits Nachahmer gefunden hat. "Mit Has' und Igel haben wir es leichter, jedes Jahr schöne Motive zu finden", meint Nora Sielbeck. Und Tanja van der Vorst lobt die Unterstützer, die jedes Jahr mit ihren Spenden die Osterei-Aktion erfolgreich machen. Es gibt 2019 wieder den begehrten Stackmann-Parkplatz für ein Jahr, Tickets für die "Elphi", Wellness-Überraschungen, eine Übernachtung im "Navigare", eine Gartenliege vom "Strandkorbprofi" zu gewinnen. Nach Ostern werden die Gewinne im Gesamtwert von mehr als 20.000 Euro übergeben. Insgesamt gibt es 590 Preise, sodass jedes neunte Ei einen Gewinn enthält. Für den Lionsclub sind die Erlöse wichtig, denn sie stellen die Haupteinnahmequelle für die sozialen Projekte dar. Etwa die Ausbildung von Besuchshunden, die Demenzkranke begleiten. Kosten pro Ei: 5 Euro.Die Verkaufsstellen: Lenya natürlich, Hermann - Schönes Leben, Engel Apotheke Neukloster, Christiansen Wohnen, Geflügelhof Schönecke auf dem Wochenmarkt in Altkloster, Bunte Kinderkiste, Autohaus Meyer Beckdorf und Schloss Agathenburg.Außerdem findet ein Sonderverkauf am Samstag, 6. und 13. April, bei Stackmann und im Marktkauf Buxtehude statt. Überdies werden sie auf dem Ostereiermarkt in Beckdorf am Samstag und Sonntag, 30. und 31. März, angeboten.