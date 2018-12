Alle Jahre wieder - Eröffnung der Weihnachtsmarkt-Saison auf dem Beekhoff in Beckdorf

sc. Beckdorf.

Wer in Weihnachtsstimmung kommen wollte, der war am Samstag, 24. November, in Beckdorf genau richtig: Der traditionelle Markt auf dem Beekhoff öffnete seine Pforten. Auf dem historischen Gelände verbreitete der Weihnachtsmarkt mit seinen bunten Ständen eine festliche Stimmung unter den vielen Besucher. Weihnachtlichen Liedern begleiteten die Gäste beim Stöbern und Einkaufen. Zur Stärkung in der kalten Jahreszeit gab es Glühwein, Punsch und Flammenkuchen.Einige Dekorationen kaufte Familie Matthes bereits in den vergangenen Jahren auf dem Beekhoffer Weihnachtsmarkt. Dieses Mal ist es eine Elch-Figur aus Holz geworden. Damit haben sie alle Figuren von hier gesammelt. "Jetzt braucht der Stand neue", scherzte Marco Matthes. Die Familie aus Wiegersen traf zufällig auf dem Markt Carina Hupe und Andre Reimers . Die beiden Beckdorfer sind gerade aus dem gemeinsamen Afrika Urlaub wieder gekommen. "Und jetzt direkt in die Kälte", erzählte Hupe.Familie Meyer besucht jedes Jahr den Weihnachtsmarkt auf dem Beekhoff. Die vier Beckdorfer wärmen sich mit einem heißen Getränk bei der winterlichen Kälte auf. "Der Glühwein schmeckt sehr gut", freuten sich alle.