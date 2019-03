"Big Bounce": Es hat sich vorerst ausgesprungen

Das Finale ist durch. Fünf Sekunden fehlten zum Weiterkommen: Cassian Bürke erreichte im großen Finale der RTL Trampolin-Show "Big Bounce" Platz 17 und verpasste damit knapp den Einzug in die nächste Finalrunde. Die schnellsten 16 Kandidaten kamen weiter und sprangen um die Siegprämie von 100.000 Euro.Ein Fehler bei einem Hindernis kostete Cassian die wertvollen Sekunden, die ihm schlussendlich zum Weiterkommen fehlten. Trotz des ärgerlichen Fehlers hat er den schwierigen Parcours zu Ende gesprungen und sich damit im Teilnehmerfeld als einer der Jüngsten weit vorne platziert. Ein Trost sei das überwältigende, positive Feedback, sagt der Harsefelder Schüler. Viele fieberten vor den Bildschirmen mit Cassian mit und die ganze Familie werde auf die "Big Bounce"-Teilnahme angesprochen. Insgesamt starteten die 42 besten Teilnehmer aus den vorherigen Qualifikationsshows in der ersten Finalrunde. Zu bewältigen war ein völlig neuer Trampolin-Parcours.Seinen Mut hat der 15-Jährige trotzdem nicht verloren: Bereits für die nächste Staffel der Show hat er sich wieder angemeldet. Dann will er es noch mal versuchen. Sein Vorteil: Ein Gefühl für die Trampoline habe er durch die Show bekommen, sagt seine Mutter Viola Bürke. "Das kann man sonst nirgendwo üben."Und auch Cassians Bruder Kilian (17) hat Interesse: Er bewarb sich ebenfalls für die nächste Staffel.