Buxtehude: "Sich mitziehen lassen, Gespräche suchen"

"Joy Fitness"-Teamleiter Söhnke Werner über Neujahrsvorsätze beim Sport

"Zu Neujahrsbeginn wird unser Studio von den Kunden nahezu überlaufen, nach ein paar Monaten sind es schon wesentlich weniger." Das gängige Klischee, dass am Anfang des Jahres jeder versucht, die gerade gefassten Neujahrsvorsätze "fitter werden, mehr Sport treiben" umzusetzen, kann Söhnke Werner nur bestätigen. Der 35-Jährige leitet das Team des Fitnessstudios "Joy Fitness" in Buxtehude. Mit dem WOCHENBLATT sprach er über den Trainingseinstieg, Motivation und wie man auch in der Jahresmitte beim Training noch am Ball bleiben kann.Das neue Jahr beginnt und mit ihm werden die ersten guten Vorsätze umgesetzt: mehr Sport treiben, anmelden im Fitnesscenter. Doch auch nach einem gelungenen Beginn und ersten Erfolgen sinkt bei einigen die Lust, meldet sich der "innere Schweinehund". Was also tun, wenn der Couch-Magnet stärker ist als der Wunsch, sportlich wieder aktiv und fit zu werden?"Eins machen wir nicht: bei unseren Kunden anrufen und sie zum Training einladen", stellt Fitnesstrainer Söhnke Werner klar. Wer trainieren möchte, müsse schon ins Studio kommen. "So viel Eigenmotivation braucht man." Davon bringen Neukunden und Bestandskunden, die sich wieder in Form bringen wollen, jede Menge mit. "Obwohl diese Eigenmotivation positiv ist, müssen wir manche Kunden regelrecht bremsen", erklärt Werner. Denn wer mit Fitness bisher nicht viel am Hut hatte, sollte langsam einsteigen.Söhnke Werner empfiehlt, auch bei sinkender Motivation die eigene Gesundheit nicht aus dem Blick zu verlieren. Gerade von Kunden, die regelmäßig über einen längeren Zeitraum trainierten, höre er immer wieder, wie gut es ihnen durch den Sport gehe.Was ebenfalls gut sei: sich vor Freunden und Bekannten, die einen zum Mittrainieren auffordern, nicht verschließen. "Das hilft sehr, wenn man dann über seinen eigenen Schatten springt und sich ,mitziehen' lässt."Was außerdem helfe, um sich neu zu motivieren, sei ein persönliches Gespräch mit einem der Trainer. Söhnke Werner: "Dann können neue Pläne ausgearbeitet und neue Ziele gesteckt werden."Ein weiterer Tipp: sich von zu Hause aus immer mal wieder informieren, was an Trainierungsneuheiten auf dem Markt angeboten wird. "Beispielsweise gibt es bei uns ab März einen Trainingszirkel mit brandneuen eGym-Geräten. Die funktionieren wie ein persönlicher Coach: Mit einem Chip kann der Benutzer seine Daten einladen und bekommt genaue Vorgaben, wie er trainieren muss." Damit müsse man nur 20 bis 25 Minuten trainieren, um ein vollwertiges Training zu absolvieren. "Gerade für Menschen, die sich aus Zeitmangel nicht zum Sport aufraffen können, sind kurze Trainingseinheiten ein guter Weg."• www.joyfitness.de