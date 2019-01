Buxtehude: Tiere im neuen Jahr unterstützen

Tierschutzverein Buxtehude ruft zu Spenden auf

Das Wohl der Tiere liegt ihnen am Herzen, darum rufen die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Tierschutzvereins Buxtehude in einer Gemeinschaftsaktion mit der "Arche Noah Stiftung" der Commerzbank zum Spenden auf. Das Geld wird dringend gebraucht, um heimatlose Tiere gut zu versorgen. Da wäre zum Beispiel Kater "Fridolin", der als kleiner Kerl in einem Waldstück bei Nindorf aufgefunden wurde. Oder aber der einäugige Saloos-Wolfshund "Balou", der ein neues Zuhause bei einem mit der Rasse erfahrenen Besitzer mit einem möglichst großen Grundstück sucht. Es stehen auch immer wieder Operationen kranker Tiere an, die finanziert werden müssen. Und auch das Gelände des Tierschutzvereins muss in Schuss gehalten werden - so sind im neuen Jahr beispielsweise Sanierungsarbeiten im Außengehege der Katzen notwendig.Das Besondere an der Aktion: Jeder gespendete Euro, der bis Ende Januar 2019 auf dem Konto des Tierschutzvereins eingeht, wird von der "Arche Noah Stiftung" verdoppelt. Ziel ist ein Spendenbetrag von 5.000 Euro, den die Stiftung dann auf 10.000 Euro aufstockt.Spendenkonto: Commerzbank, Tierschutzverein Buxtehude e.V., IBAN: DE2920040000 0837900000, BIC: COBADEFFXXX, Stichwort „Arche Noah Spende“.