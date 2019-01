Buxtehude: Wenn die "Frau des Kapitäns" kocht

Bettina Wiebe aus Buxtehude betreibt seit einem Jahr den Foodblog "Captains Dinner"

Das neueste Rezept heißt "Pasta al Limone" - frei übersetzt: Nudeln mit Zitrone. Zu finden ist es auf dem Food- und Reiseblog von Bettina Wiebe. Seit gut einem Jahr betreibt die Buxtehuderin ihren Blog, recherchiert und kocht, fotografiert und textet. Sie sagt: "Es ist zwar anstrengend, macht aber auch sehr viel Spaß. Und wir haben dadurch schon viele Leute kennengelernt."Als "Frau des Kapitäns" bezeichnet sie sich selbst, und das nicht von ungefähr: "Mein Mann ist Kapitän und überwiegend in der Kreuzfahrt unterwegs." Doch auch sie selbst hatte beruflich mehr als 25 Jahre lang mit der Seefahrt zu tun: Bettina Wiebe war Unternehmenssprecherin der Buxtehuder Reederei NSB. Damals sei ein gemeinsamer Familienurlaub mit zwei schulpflichtigen Kindern und einem zur See fahrenden Mann schwierig gewesen, seitdem sie nicht mehr bei NSB arbeite, könne sie ihren Mann häufiger begleiten.Die Touren nutzt Bettina Wiebe auch, um sich Inspirationen für ihren Foodblog zu holen, beispielsweise dann, wenn es nach Italien geht. Zu Hause überlegt sie sich, welches Rezept das nächste sein könnte. "Danach wird eingekauft und gekocht, manchmal das gleiche Rezept zwei bis drei Mal." Denn, so die Einstellung der Hobby-Köchin, sie würde nie ein Rezept hochladen, das sie selbst nicht zu hundert Prozent gelungen findet.Anschließend arrangiert sie das Gericht auf schönem Geschirr und fotografiert es, bearbeitet die Fotos und verfasst den passenden Text. "Das ist alles ziemlich zeitaufwendig. Für einen längeren Artikel brauche ich ein bis eineinhalb Arbeitstage." Doch die Arbeit lohnt sich: Das Ergebnis ist ein Foodblog "fürs Auge", mit Liebe und Herzblut gemacht, auf dem man gerne schmökert und die Rezepte ausprobiert. Denn auch das ist Bettina Wiebe wichtig: dass ihre Rezepte von jedem verstanden werden und sich gut nachkochen lassen. Bei außergewöhnlichen Zutaten gibt sie Tipps oder stellt Links dazu, wo diese zu kaufen sind.Noch nie habe sie ein Gericht weggeworfen, sagt Bettina Wiebe, sondern es immer gemeinsam mit ihrer Familie verzehrt. So sei sie auch auf den Namen ihres Blogs "Captains Dinner" gekommen: "Wenn mein Mann am Tisch sitzt, gibt es bei mir ja quasi jeden Abend eins", sagt sie lächelnd.Wie viele User bisher tatsächlich auf ihren Blog zugegriffen haben, könne sie nicht sagen. An den Anmeldungen für ihren Newsletter lese sie jedoch ab, dass das Interesse wachse. "Auf Instagram kann ich es sehen, dort hatte ich bis jetzt rund 700 Zugriffe." Millionen Follower zu bekommen, sei aber auch nie ihre Absicht gewesen. Wie wichtig netzwerken jedoch sei, habe sie gerade wieder durch die Entdeckung von schwarzen Nüssen gemerkt. "Ich habe mit ihnen ein Wild-Rezept kreiert, das der Anbieter der schwarzen Nüsse mit einem Verweis auf meinen Blog jetzt auf seine Seite gestellt hat."Für Bettina Wiebe ist der Foodblog perfekt, um zwei Leidenschaften - das Schreiben und das Kochen - miteinander zu verbinden. Und um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. "Ich habe seitdem viel Berührendes erlebt. Zum Beispiel wurden wir durch ihn in die Pfalz zu einer Vinothekentour eingeladen und sind dort tollen Leuten begegnet."• Das Rezept von "Pasta al Limone" und weitere leckere Rezepte finden sich unter www.captains-dinner.blog.Für vier Portionen 30 g zerlassene Butter, 250 ml Milch, 100 g Mehl, vier Eier und 1 TL Salz verrühren, 30 min. ruhen lassen. In einer beschichteten Pfanne mit Butterschmalz acht dünne Pfannkuchen backen, warm halten. Drei mittelgr. Zucchini längs in dünne Scheiben schneiden, in 3 EL Olivenöl portionsweise anbraten, abtropfen lassen und beiseite stellen. Eine Zwiebel und zwei Knoblauchzehen gehackt in 1 EL Olivenöl glasig dünsten, 1 EL braunen Zucker dazugeben, karamellisieren lassen. 1 EL Tomatenmark dazugeben, kurz anrösten. Eine Dose stückige Tomaten (400g) und 1 rote Chilischote, entkernt und gehackt, dazugeben, 5 min. einkochen. Mit Pfeffer aus der Mühle, Salz und 1 EL Balsamico Essig würzen. Backofen auf 200°C vorheizen, Tomatensauce, Pfannkuchen und Zucchini abwechselnd in eine gefettete Auflaufform schichten, mit Pfannkuchen abschließen. 100 gr. gerieb. Bergkäse über den Auflauf streuen, 10 min. überbacken und mit Basilikum garniert servieren.