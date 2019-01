Buxtehude: Zwei Romane in einem Jahr

Julia Dankers bringt neuen Jugendroman heraus / Thriller folgt

Ein Unfall mit ungeahnt positiver Auswirkung: Wegen eines gebrochenen Sprunggelenks war Julia Dankers (41) mehrere Monate ans Haus gefesselt. Die Buxtehuder Autorin nutzte diese Zeit, um gleich zwei Romane zu schreiben. Der erste, "Verschneites Herz", ist jetzt im Main Verlag erschienen. Der zweite, "Passwort Rote Alge" folgt im März und wird herausgegeben vom Hybrid Verlag.Auch in ihrem neuen Roman hat die Autorin wieder gekonnt alles miteinander vereint: lebendige Figuren, teils schräge, aber sehr realistische Ereignisse, veredelt mit einer ordentlichen Portion Humor. "Ich wollte nur schnell ein paar Seiten lesen, als ich das Buch geliefert bekam, aber ich konnte es nicht wieder aus der Hand legen, bevor ich es durchgelesen hatte", so ein Kommentar im Internet zu Dankers aktuellem Jugendroman.Wie in ihren vorangegangenen Werken "Herzkasper", "Herztanz" und "Herztour" geht es auch in "Verschneites Herz" um Frauenliebe: Antonia und Greta, schon länger ein Paar, stecken in einem Mix aus Alltag und Abistress fest. Als sich zwischen der 18-jährigen Antonia und der 37-jährigen verheirateten Magda eine Liaison anbahnt, lässt sich die junge Frau in die Arme der kühlen Vorgesetzten treiben. Die zurückgelassene Greta ist verunsichert, lernt aber ihrerseits auch jemanden kennen. Emotionale Verstrickungen sind programmiert - kann es ein Happy End geben?Seit 2013 hat Julia Dankers nun ihren vierten Jugendroman herausgebracht. "Passwort Rote Alge", ihr erster Thriller, ein sogenannter All-age-Roman und für alle Altersklassen geeignet, folgt im März. Für Ende 2019 hat sie schon einen weiteren Roman in der Pipeline, "Alles Liebe, deine Angst". "Dieser Roman spricht Erwachsene an und beschäftigt sich nicht mit queerer Liebe", sagt Julia Dankers.Ein Wunsch von Julia Dankers ist das Veröffentlichen eines Kinderbuchs. Geschrieben habe sie bereits eins, das nun einer Agentur vorliege. Die suche jetzt einen passenden Verlag. Eines Tages von der Schriftstellerei leben zu können, bleibt für die hauptberuflich als Hauswirtschaftsleiterin arbeitende Buxtehuderin vermutlich ein Traum. "Es gibt nur wenige deutsche Autoren, denen das tatsächlich gelingt", sagt sie. Rund 100 seien es ihres Wissens nach. "Neben den Buchverkäufen gehören aber vor allem Lesungen zu den Einnahmequellen." Auch Julia Dankers wird bald aus ihrem aktuellen Roman "Verschneites Herz" lesen, auf der Jugendbuchbühne der Leipziger Buchmesse (21. bis 24. März). Das werde spannend, meint die Autorin, die gesteht: "Ein bisschen Maleschen habe ich schon davor."• Der Jugendroman "Verschneites Herz" von Julia Dankers ist im Main Verlag (ISBN: 978-3-95949-244-7) erschienen und für 12 Euro erhältlich.