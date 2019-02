Das erste Wohnzimmerkonzert im Pfarrhaus in Neukloster

Die Idee, im schönen Pfarrhaus in Neukloster aus dem Wohnzimmer einen Konzertsaal der etwas anderen Art zu machen, hatte Pastorin Eva Gotthold schon länger. Jetzt wird aus dem Plan ein konkretes Projekt: Am Samstag, 16. Februar, spielt das deutsch-polnische Ensemble "Quintessenz".Die Gruppe singt und begleitet am Klavier Stücke aus ihrem reichen Repertoire mit einer Bandbreite von den "Comedian Harmonists" bis Michael Jackson. Das Wohnzimmerkonzert im Pfarrhaus beginnt um 20 Uhr."Das ist schon ein bisschen aufregend", sagt Eva Gotthold über das etwas andere Konzert in Neukloster. So wird es keine übliche Konzerthallen-Bestuhlung geben, sondern Papphocker, wie sie auf Kirchentagen üblich sind. Und wer im Wohnzimmer keinen Platz findet, der stellt sich einfach in den Flur. Der Eintritt ist übrigens frei, doch "zum Schluss geht ein Hut rum", kündigt die Pastorin an.gens, dass Eva Gotthold irgendwann sowohl Gastgeberin der Wohnzimmer-Konzerte als auch Mitwirkende ist. Die Pastorin hat vor ihrem Theologiestudium Musik studiert. Sie ist auch noch aktives Mitglied des Ensembles "Saite an Seite", das traditionelle türkische Musik mit einer klassischen Kammermusikbesetzung vereint.