Die guten Leute von Flettkaten

Grete Hoops bringt Krimi auf Platt heraus

Von Schul- und Bilderbuch über Alltagsgeschichten bis hin zu Anekdoten - die Autorin Grete Hoops hat sich schon mit zahlreichen Büchern für den Erhalt der plattdeutschen Sprache stark gemacht. Immer wieder sind es Spitzbuben, Schlaumeier und Schlitzohren, die in ihren teils erdachten, teils wahren Geschichten eine Hauptrolle spielen. So auch in ihrem jüngsten Werk "De ehrboren Lüüd in Flettkaten", einem Kriminalroman "op plattdüütsch vertellt".Und darum geht es: Die Sparkasse in dem Moordorf Flettkaten wird überfallen. Trotz gründlicher Suche kann die Kriminalpolizei keine Spuren finden, die auf einen Täter hinweisen. So kommt sie zu der Überzeugung, dass der Dieb unter den Einheimischen zu finden ist. Das will der Bürgermeister jedoch nicht hinnehmen und begibt sich, um den Schuldigen zu finden und den guten Ruf des Dorfes zu wahren, selbst auf die Suche.• Das Buch "De ehrboren Lüüd in Flettkaten" von Grete Hoops ist im Isensee Verlag Oldenburg erschienen (ISBN 978-3-7308-1487-1) und kostet 8,50 Euro.