Ein Buxtehuder Phänomen: Mal Stau und mal nicht

Seit Wochen haben die Staus in Buxtehude zugenommen und das nicht nur zu den üblichen Hauptverkehrszeiten morgens und abends. Woran liegt das? Gibt es Baustellen, die für Umleitungsverkehr und damit für die Autoschlangen sorgen?Morgens zwischen 7.30 und 8 Uhr: Auf der Apensener Straße in Höhe der Kreuzung mit der Stader Straße stehen die Autos dicht an dicht. Es staut sich stadteinwärts kontinuierlich weiter bis zur Kreuzung Konrad-Adenauer-Allee/Gildestraße. Selbst auf den sonst schnelleren Ausweichstrecken, etwa über den Ellerbruch, geht es derzeit nur langsamer voran. Und abends ist der übliche "Spangen-Stau" noch zäher als sonst. Selbst tagsüber sind bestimmte Strecken, etwa die Harburger Straße in Höhe des Stackmann-Parkhauses, nur mit mehr Zeit und mehreren Ampel-Intervallen befahrbar.Buxtehudes Verkehrsplaner Johannes Kleber weiß aus eigener Erfahrung, wenn er in der Estestadt unterwegs ist: "Es stimmt, es staut sich derzeit mehr." Eine neue Baustelle gebe es aber nicht. Weiterhin ist die K51 in Dammhausen ein Nadelöhr und die Sanierung der Bebelstraße sei noch nicht abgeschlossen. Eine logische Stau-Erklärung, so wie jüngst bei den Sperrungen für den Ausbau im Zusammenhang mit dem Radweg-Konzept, gebe es nicht.Ein Grund für mehr Verkehr sei jahreszeitlich zu begründen: "November und Dezember sind die verkehrsreichsten Monate", sagt Johannes Kleber. Es fahren mehr Menschen zum Einkaufen in die Stadt, in Buxtehude locke zudem das "Wintermärchen" Gäste auch von auswärts an, und Radfahrer würden in der kalten und nassen Jahreszeit verstärkt aufs Auto umsteigen. Doch allein kann das die Blechlawinen laut Kleber nicht begründen.Was das Buxtehuder Stauphänomen auch für Experten rätselhaft macht: Nachgewiesenermaßen, so der Verkehrsplaner, gebe es an manchen Tagen deutlich mehr Staus in der Stadt und an anderen wiederum nicht. Das wurde zwar bei aktuellen Verkehrszählungen ermittelt, doch eine plausible Erklärung gebe es für dieses Phänomen nicht.Haben Sie eine Idee? Wieso kommt es an manchen Tagen zu mehr Staus als an anderen? Und wie ließe sich das Problem lösen? Ihre Zuschriften erreichen die Redaktion unter thomas.kreib@kreiszeitung.net