Ein neues Angebot im Haus der Diakonie für werdende Mütter

. "Schöne Aussichten" heißt das neue Angebot im Haus der Diakonie in Buxtehude. Der Kursus wendet sich an werdende Mütter. Weil die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sollten sich Frauen, die ihr Kind im Mai oder etwas später erwarten, jetzt anmelden."In der Schwangerenberatung merken wir immer wieder, dass es viele Fragen und auch Unsicherheiten gibt", sagt Diakonie-Mitarbeiterin Nadine Frenkel. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Jenny Rinka organisiert sie die Treffen.Hinzu käme, dass es mittlerweile eine Unterversorgung mit Hebammen gebe. Wer sich nicht rechtzeitig um die Betreuung nach der Geburt kümmere, der finde häufig keine Hebamme mehr. Beim Kursus der Diakonie wird eine Hebamme als kompetente Ansprechpartnerin dabei sein. Einen großen Vorteil sehen die beiden darin, dass sich Frauen in einer ähnlichen Lebenssituation untereinander austauschen und über ihre Erfahrungen berichten können.Bei den insgesamt sieben Treffen, fünf vor und zwei nach der Geburt, gehe es um viele Themen: Das reiche von erforderlichen Anträgen auf Eltern- und Kindergeld bis hin zur Frage, wie es der Mutter mit ihrem Neugeborenen gehe.Dass sich der erste Kursus nur an Mütter richtet, sei eine bewusste Entscheidung, so Nadine Frenkel. Die Diakonie wolle Erfahrungen mit dem neuen Angebot sammeln. "Es ist durchaus denkbar, einen solchen Kursus auf beide Elternteile auszuweiten."Das erste Treffen findet am Montag, 4. März, im FaBiz (Rotkäppchenweg 3) statt. Die Zahl der Teilnehmerinnen ist auf acht begrenzt.• Anmeldung unter 04161 - 64446 im Haus der Diakonie.