Ein Vorgeschmack auf Silvester: Pyrotechnik-Vorführung und -Verkauf im Autohaus Eberstein

Buxtehude : Autohaus Eberstein |

Ein Silvesterfeuerwerk in Profiqualität: Wie in den Vorjahren lädt das Autohaus Eberstein in Buxtehude, Zum Fruchthof 3, zunächst zu einer Vorführung (Donnerstag, 27. Dezember, ab 18 Uhr) und an den anschließenden Tagen zum Verkauf (vom 28. bis 31. Dezember) der entsprechenden Pyrotechnik ein. Die Profis der Firma music-stage Veranstaltungstechnik sind vor Ort, beraten bei allen Fragen und bieten von Knallerbsen bis zum Verbund ausschließlich geprüftes und sicheres Material an.

Bei der Vorführung am Donnerstag auf dem Gelände des Autohauses können sich Interessierte selbst ein Bild von den unterschiedlichen Feuerwerksartikeln machen. Für tolle Stimmung sorgen Catering, ein Crêpes-Wagen und eine Hüpfburg für die Kinder. Der Verkauf findet dann an den folgenden Tagen bis Silvester zu den Geschäftszeiten des Autohauses Eberstein statt.