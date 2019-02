Ein Zugang zur Kultur

"Kultur ist kein Luxus, Kultur wird gebraucht", so lautet das klare Statement vom niedersächsichen Minister für Wissenschaft und Kultur Björn Thümler (CDU). Er besuchte im Rahmen der Regionalkonferenzen "Landkult(o)ur" vom Niedersächsischen Ministerium die Hansestadt Buxtehude. Die mittlerweile dritte Station der Konferenz beschäftigte sich mit dem Themenschwerpunkt "Zugang zur Kultur". Viele Kulturvertreter, Förderer, Bürger und Politiker aus der Region folgten dem Aufruf und füllten die Sitzreihen in der St.-Petri-Kirche in Buxtehude bei der Auftaktveranstaltung.Die ländlichen Räume sollen liebens- und lebenswert bleiben, so Thümler, der die Entwicklung der Kultur in den regionalen Gebieten weiter fördern will. "Wir haben eine reiche Kulturlandschaft in Niedersachsen", betonte er. Thümler setzt auf Zusammenarbeit: Um in den Dialog mit den Menschen vor Ort zu gehen, bot das Ministerium Workshops zu verschiedenen kulturellen Themen an, um so die Lage kennenzulernen und nach Verbesserungen zu forschen.