Erntefest in Buxtehude-Ottensen

Buxtehude : Schulwald Ottensen |

Zu ihrem traditionellen Erntefest mit Festumzug und Einbringen der Erntekrone laden die Ottenser Erntekronenbinder am Samstag, 22. September, alle Anwohner und interessierten Gäste ein. Ab 13 Uhr starten am Heideweg die liebevoll geschmückten Festwagen zu ihrer Fahrt durch das Dorf, begleitet von einer Vielzahl historischer Traktoren. Die Erntekrone wird bei Familie Peper (Konditorei Brinkhoff) im Kirchweg 15 abgeholt. Der Umzug endet im Lehmkuhlenweg vor dem Festplatz im Schulwald.

Erstmals fahren die Erntewagen auch durch das Neubaugebiet in Ottensen.

Im Anschluss geht das Fest im Ottenser Schulwald mit einem vielfältigen Programm weiter. Besucher dürfen sich auf ein opulentes Kuchenbuffet, herzhafte Speisen und wohltemperierte Getränke freuen. Gäste haben die Gelegenheit, das historische Backhaus zu besichtigen, das mit Hilfe von Spendenmitteln in Eigenarbeit von Grund auf restauriert wurde und seit Kurzem wieder in Betrieb ist.

Die fleißigen Helfer der Erntekronenbinder freuen sich besonders darüber, dass die Verköstigung der Besucher in einer neuen Küche vorbereitet werden kann, die ebenfalls mit Spendengeldern und in aufwändiger Eigenarbeit eingerichtet wurde. Damit sich Kinder ausgiebig austoben können, wird eine Hüpfburg aufgestellt. Für die passende Musik sorgt ein erfahrener DJ. Das Grußwort richtet die Bürgermeisterin der Hansestadt Buxtehude, Katja Oldenburg-Schmidt, an die Besucher.



Erntefest in Ottensen

Schulwald am Föhrenweg

Samstag, 22. September

ab 13 Uhr