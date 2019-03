Faltbare Smartphones: Kommt jetzt die nächste Handy-Revolution?

Stehen wir vor der nächsten Revolution auf dem Markt der Smartphones? Auf dem "Mobile World Congress" in Barcelona hat Huawei in dieser Woche ein faltbares Handy vorgestellt. Samsung hatte schon vorgelegt und ebenfalls eine völlig neue Smartphone-Generation mit faltbaren Displays präsentiert. Wann können Technik-Fans solche Geräte bei uns kaufen und werden sie bereit sein, Preise weit über 2.000 Euro zu bezahlen? Das WOCHENBLATT hat bei Oliver Biba, Flächenmanager, und seinem Kollegen Florian Schmidt, Abteilungsleiter Computer und Handys, im Media Markt Buxtehude nachgefragt. Wer jetzt schon ganz heiß auf die Falt-Handys ist, den müssen die beiden Experten vertrösten: "Es gibt noch keinen Starttermin", sagt Biba. Das werde mindestens noch einige Monate, vielleicht sogar länger dauern.Die Experten sind aber überzeugt, dass der hohe Preis zum Start der neuen Geräte Kunden mit Lust auf Innovation nicht abschrecken wird. Wem es wichtig sei, ganz vorne als Technologie-Trendsetter dabei zu sein, werde die Summen akzeptieren. "Für den Massenmarkt gilt das aber noch nicht", sagt Florian Schmidt. Wobei er daran erinnert, das auch die Kritik am ersten iPhone, das die 1.000-Euro-Grenze durchbrach, schnell verstummte. Als Preise für aktuelle Topgeräte werden 1.200 bis 1.500 Euro von technikbegeisterten Kunden akzeptiert.Eine Frage, die beide spannend finden: Wird sich die neue Technik durchsetzen? "Mal abwarten", lautet ihre Prognose. Auch mega-gehypte Neuerungen wie 3D-Fernseher oder VR-Brillen seien auf dem Markt letztendlich weniger erfolgreich als gedacht.Wo es aber schon jetzt einen deutlichen Trend gibt, der immer stärker wird: Das Smartphone ersetzt das Tablet und mitunter sogar das Notebook. An einigen Geräten lassen sich mittlerweile Tastatur, Maus und Monitor anschließen - auch ohne Docking-Station. "Damit kann man wie mit einer Windows-Oberfläche arbeiten", sagt Florian Schmidt. "Ein Smartphone hat fast jeder", ergänzt Oliver Biba. Logisch, dass ein Gerät, das jeder in der Hosentasche dabeihat, andere ersetzt. Auch die Kamera. In Barcelona wurden diverse neue Handys mit mehreren und besseren Objektiven präsentiert. Biba: "Ein Trend, der auch den sozialen Medien geschuldet ist." Für Instagram und Co. müssen es gute Bilder sein, die überall gemacht und sofort hochgeladen werden können. Um Selfie-Fans etwas zu bieten, haben einige Hersteller mittlerweile auch viel bessere Frontkameras eingebaut.Oliver Biba findet das Tempo der Entwicklungen spannend. Vor allem wenn man bedenke, dass die ersten Massenmarkt-tauglichen Handys, groß, schwer und nur zum Telefonieren geeignet, vor noch gar nicht so langer Zeit als die absolute Innovation galten. "Jetzt machen wir jedes Jahr Riesensprünge", sagt Biba. Die großen Hersteller von Apple bis Samsung haben bereits Produkte bis kurz vor die Serienreife entwickelt, von denen wir noch nichts ahnen würden. "Die Menschen sind noch nicht so weit", sagt Oliver Biba. Er erinnert daran, dass Apples erstes iPad schon fertig, aber noch nicht auf dem Markt war. "Apple hat abgewartet, bis sich die Kunden durchs Smartphone ans Wischen gewöhnt hatten."Wer jetzt sehnsüchtig auf die Falt-Handys wartet, sollte auf die Werbung der großen Hersteller achten, raten die beiden Media-Markt-Mitarbeiter. Wenn die massiv mit den neuen High-Tech-Geräten in die Öffentlichkeit gehen, steht der Marktstart kurz bevor.