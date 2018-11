Gedichte für den Frieden

Ute Latendorf bringt neues Heft heraus

Von der Buxtehuder Lyrikerin Ute Latendorf ist das dritte Heft in der Reihe "Zeitschriften zu Themen, die uns bewegen" erschienen: Unter dem Titel "Aufstehen. Für Frieden" hat sie Gedichte für Frieden, Gewaltlosigkeit, Gerechtigkeit und Mitgefühl verfasst. Inspiriert worden sei sie durch die neue Bewegung "Aufstehen" der LInke-Politikerin Sarah Wagenknecht.Schon in den früheren Werken "Es ist an der Zeit. Für Frieden" und "Heimat. Flucht. Vertreibung. Abschied und Neuanfang", beide aus dem Jahr 2015, hatte sich die Autorin mit diesen Themen auseinandergesetzt. Als Nachkriegskind 1951 in Hamburg als Tochter von Kriegseltern geboren, sei Frieden der höchste Wert der Menschheit, sagt Ute Latendorf.Das neue Heft beinhaltet 38 Gedichte; auf der Rückseite ist das Bild "Eurasica" des Buxtehuder Künstlers Frank Rosenzweig abgebildet, das er für sein Projekt "Many Children - One World" gemalt hat.• Das Heft kostet 7 Euro und ist in der Altstadtbuchhandlung in Buxtehude (Lange Straße 49) erhältlich. Mehr über Ute Latendorf unter www.utelatendorf.de.