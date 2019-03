ILE-Region "Moorexpress-Stader Geest": Neue Förderungen starten

Projekte beantragen, umsetzen und fördern - das ist die Devise des Förderprogramms der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) der Region "Moorexpress-Stader Geest". In den kommenden Jahren werden neue Förderschwerpunkte umgesetzt und bereits erfolgreiche Projektansätze weiterentwickelt und fortgeführt. Der Schwerpunkt liegt in der infrastrukturellen, dorfgemeinschaftlichen und touristischen Entwicklung der Kommunen innerhalb der zu fördernden Region. EU-Fördermittel sollen die Arbeit unterstützen. Die Bürgermeister der beteiligten Kommunen und das Regionalmanagement SWECO kamen jetzt im Apenser Rathaus zu einer Bestandsaufnahme zusammen.Im September 2018 war der letzte Stichtag für die aktuellen Förderanträge, die jetzt ausgewertet wurden. "Es haben sich mehr Projekte für eine Förderung eingetragen, als wir Möglichkeiten haben", meinte Lienhard Varoga, Dezernatsteilleiter beim Amt für regionale Landesentwicklung (ArL). Daher führe nicht jeder Antrag zum Erfolg. Die besten Ideen wurden für die Förderung ausgewählt. Aufgrund der Vielzahl an Anträgen sei klar geworden, dass der Bedarf da ist, so Varoga. Auch wenn nicht alle Wünsche bedient werden können, solle jeder, der dieses Mal nicht durchgekommen ist, für den nächsten Stichtag, 15. September, wieder seine Projektanträge einreichen und gegebenenfalls vorher überarbeiten und verbessern, um so seine Chancen auf Förderung zu erhöhen. "Nicht gleich beim ersten Versuch aufgeben", rät Varoga.Des Weiteren plant die ILE-Region eine kleine Messe, um so den Bürgern zu zeigen, was bisher alles erreicht, gemacht und gefördert wurde. Beim "ILE-Regionstag Moorexpress-Stader Geest" am Freitag, 21. Juni, in Bremervörde präsentieren an verschiedenen Ständen Verantwortliche sowie das Regionalmanagement die Projektarbeiten und Entwicklungsschwerpunkte der Region. "Es ist ein Informationsangebot für unsere Bürger", sagt Jan-Christoph Lendner vom zuständigen Regionalmanagement SWECO. Im Festsaal des Hotels Daub findet die öffentliche Veranstaltung von 10 bis 17 Uhr statt. Vormittags werden aktuelle Projekte vorgestellt und nachmittags gibt es Podiumsdiskussionen mit Experten und Betroffenen aus der Region zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel Demografie oder medizinische Versorgung. Des Weiteren werde es um die regionale Land- und Moorentwicklung, Autobahnbau, Mobilität, Klimaschutz, Tourismus und Dorferneuerung gehen. Der Eintritt ist kostenlos.Derweil starten die Planungen für die nächste Förderperiode: "Eine gute Vorbereitung für eine mögliche Teilnahme an der künftigen EU-Förderung ist eine Grundvoraussetzung", sagte Rainer Schlichtmann, Samtgemeindebürgermeister von Harsefeld und Vorsitzender der ILE-Region "Moorexpress-Stader Geest". Daher beschäftigen sich die Vertreter aus der Region mit einem möglichen Fortführen ihrer Arbeit und entwerfen erste Handlungsansätze, so Schlichtmann weiter. Frühzeitig sollen sich zudem die Regionen für ihre Belange und gegenüber möglichen Zukunftsthemen positionieren. Der jetzige Förderungszeitraum endet im Jahr 2020 und die neue Förderperiode startet 2021 und geht bis einschließlich 2027.