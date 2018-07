Mit dem Rennrad ans Meer: BSV-Radsportabteilung lädt zur "Cuxhaven Rund" von Buxtehude nach Cuxhaven ein

Buxtehude : Bahnhof |

Zur zweiten Tour "Cuxhaven Rund" lädt die Radsportsparte des Buxtehuder Sportvereins alle Rennradfahrer am Samstag, 14. Juli, von 9.20 bis etwa 16.30 Uhr ein. Je nach Windrichtung fährt die Gruppe entweder mit dem Me-tronom von Buxtehude nach Cuxhaven oder zurück und legt die jeweils andere Strecke (etwa 120 Kilometer) mit dem Rennrad zurück. Die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt bei etwa 25 Stundenkilometern. Die Teilnehmer dürfen sich auf eine kulinarische Pause und die wunderschöne Nordsee- und Elbe-Landschaft freuen. Bitte einen Helm tragen und ein Rennrad ohne Auflieger fahren, eine gefüllte Trinkflasche sowie Geld für die Fahrkosten und den Halt am Imbiss mitbringen.

Treffpunkt ist um 9.20 Uhr am Bahnhof Buxtehude, Nordseite, am Bahnsteig beim Parkplatz. Die Zugabfahrt ist um 9.41 Uhr. Infos www.bsv-buxtehude.de/kalender-radsport und ( 0152-33765753. Foto: BSV