"My Six Stages" startet wieder

Die Kultkonzerte in der "Arena" im Freizeithaus (FZH) starten wieder: Die Konzertreihe „My Six Stages“ findet in der siebten Auflage zwischen Samstag, 2. Februar, und Samstag, 9. März, statt. An sechs aufeinander folgenden Samstagen präsentieren sich die Nachwuchsbands auf der "Arena"-Bühne am Geschwister-Scholl-Platz 1. Einlass ist jeweils um 19 Uhr.Seit 2013 findet die Livemusikveranstaltung der Stadtjugendpflege Buxtehude zu Beginn des Jahres im Freizeithaus Buxtehude statt. Bis zu 1.100 Zuschauer werden auch 2019 wieder erwartet. Das Interesse von Nachwuchsbands, in Buxtehude aufzutreten, sei nach wie vor groß, da es immer weniger Auftrittsmöglichkeiten für junge Musiker gebe, sagt Stadtjugendpfleger Gabriel Braun. Aus zahlreichen lokalen wie auch überregionalen Bewerbungen hatte das "My Six Stages"-Team geeignete Bands ausgewählt und sechs Abende zusammengestellt.Fester Bestandteil von "My Six Stages" ist das Bandvortreffen mit allen Bands. In lockerer Arbeitsatmosphäre haben sich rund 60 Musiker getroffen, um sich abzusprechen, zu fachsimpeln und erste gemeinsame Pläne zu schmieden.Das erste Konzert findet am Samstag, 2. Februar, statt. „The Daredevils“ werden den Abend eröffnen. Aus dem Proberaum des Freizeithauses auf die Bühne der "Arena", wird die Band mit Alternative Rock zum ersten Mal in dieser Formation das Publikum unterhalten. Die fünf Jungs von der Küste, „The Bourbon Preachers“, stehen für ein bisschen Wehmut, ein bisschen Wahnsinn, eine gehörige Portion Groove gepaart mit Rock’n‘Roll und Seaside Country.Den Abend abrunden werden „Bonny Patrol“, ehemals „Onastikk“, mit Musik aus der alternativen Ecke. Die Termine der weiteren Veranstaltungen sind Samstag, 9., 16., 23. Februar sowie am 2. und 9. März.Tickets für alle Veranstaltungen können für fünf Euro im Vorverkauf im Freizeithaus Buxtehude erworben werden. Außerdem sind die Tickets bei den teilnehmenden Bands selbst sowie Restkarten an der Abendkasse erhältlich.Weitere Informationen gibt es unter www.mysixstages.de.