Neu im Team beim Altstadtverein Buxtehude

Nick Reinatz ist der Neue im Team des Altstadtvereins, das die großen Veranstaltungen wie Stadt- und Weinfest organisiert. Nach "Wanderjahren", erst in Hamburg, dann in Köln, ist der gebürtige Buxtehuder in seine alte Heimatstadt zurückgekehrt. Der Job beim Altstadtverein habe hervorragend gepasst, sagt er. Denn Reinatz weiß, was er tut: Selbst Musiker, ausgebildete Fachkraft für Veranstaltungstechnik und studierter Musikpädagoge ist er in allen Bereichen fit, die Voraussetzung für erfolgreiche Großveranstaltungen in der Estestadt sind. Außerdem ist er wohl der Rekordhalter, wenn es um die Auftritte auf der Nachwuchsbühne beim Stadtfest auf dem Wehdenhof gibt: "Ich bin an einem Wochenende dort mit sechs Bands aufgetreten. Drei eigene, bei den anderen habe ich ausgeholfen", sagt Reinatz.Dem Nachwuchs eine Chance für Auftritte zu geben, ist ihm daher wichtig. Dass er wieder in seiner alten Heimat gelandet ist, liegt vor allem am eigenen Nachwuchs. "Wegen unseres Kindes wollten wir aus der Großstadt raus." Also ging es vom Rhein zurück an die Este. In Buxtehude will sich Nick Reinatz als freischaffender Musikpädagoge ein festes Standbein schaffen und dabei helfen, die beiden großen Feste attraktiver zu machen. Christoph Frenzel und Karsten Holst vom Vorstand des Altstadtvereins sind sicher: "Der passt gut ins Team." Dass Reinatz gute Kontakte in der Musikszene hat, sei zudem ein großer Vorteil.Gemeinsam planen sie jetzt das Stadtfest, das von Donnerstag, 30. Mai (Himmelfahrt), bis Sonntag, 2. Juni, stattfindet. In diesem Jahr neu: Am Himmelfahrtstag wird es ein Familienfest geben, das Riesenrad steht erstmals auf dem Rathausmarkt und die Bühne vom Petri-Platz zieht ans Geesttor. Auch fürs Weinfest denken die Macher vom Altstadtverein über Neues nach: "Wir wollen eine Weinkönigin wählen", sagt Christoph Frenzel. Wobei das vielleicht auch ein Weinkönig werden könnte. Ein arbeitsreiches Jahr wie das der Altländer Blütenkönigin wird nicht vor dem Buxtehuder König oder der Königin liegen. "Auf der Bühne einfach ein bisschen gemeinsam Spaß haben", sagt Karsten Holst.Wer Interesse an dieser spaßigen Ehre hat, meldet sich per E-Mail: buero@altstadtverein-buxtehude.de ‏.