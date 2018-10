Neun märchenhafte Tage in Buxtehude: Während des internationalen Märchenfestivals werden mehr als 60 Programmpunkte angeboten

Buxtehude : Malerschule |

Zum zweiten Internationalen Märchenfestival lädt die Hansestadt Buxtehude von Samstag, 20. Oktober, bis Sonntag, 28. Oktober, ein. An neun Festivaltagen werden mehr als 60 abwechslungsreiche Programmpunkte rund ums Thema Märchen für Besucher jeden Alters angeboten. So dürfen sich Kinder besonders auf die Eröffnungsfeier mit Singa (bekannt vom KiKA) am Samstag, 20. Oktober, von 11.30 bis 12.30 Uhr, in der Malerschule, Deck 1, freuen. Für die Erwachsenen gibt es prominenten Besuch am Erzählabend asiatischer Märchen mit Janette Rauch (bekannt aus "Notruf Hafenkante" und "Rote Rosen"). Jeden Tag von 15.30 Uhr bis 17 Uhr gibt es Aktionen zum Thema "MärchenKids" auf dem Rathausplatz, der zum Schlossplatz wird. „Zudem werden während des gesamten Festivals Märchen erzählt, gelesen und performed", so Torsten Lange vom Stadtmarketing Buxtehude.

Das Programm reicht von Theater, Bastel- und Mitmachaktionen für Kinder bis zu Vorführungen des English Theatre Buxtehude, Ausstellungen, Vorträgen, Kunstprojekten und vielem mehr für Erwachsene.

Rund 50 Kooperationspartner beteiligen sich an dem Festival, das vom Buxtehuder Stadtmarketing organisiert wird: unter anderem der Deutsch-Französische Freundschaftskreis (DFFK), der Förderkreis der Stadtbibliothek e.V. und Deck2. Auch viele Privatpersonen und städtische Einrichtungen wirken mit. Entsprechend vielfältig ist auch das Programm.Das Programmheft und weitere Informationen zum Märchenfestival gibt es unter

www.märchenfestival-buxtehude.de